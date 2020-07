Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: pochi cambi per i rossoneri, dubbio Saelemaekers-Bonaventura

Poco meno di 24 ore, e i rossoneri torneranno in campo al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi sono una delle squadre più in salute della Serie A dalla ripresa, ma dall’altra parte c’è un Milan che vuole superare la Roma e guadagnare l’accesso diretto alla fase a gironi di Europa League.

Per quanto riguarda la probabile formazione di domani, sono pochi i cambi che Pioli dovrebbe apportare. In porta, ovviamente, ci sarà Donnarumma. Linea a 4 formata da Conti (in vantaggio su Calabria), Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. Consolidato il duo Bennacer-Kessié in mediana, mentre potrebbe esserci qualche variazione sulla trequarti. Nonostante l’ottima prestazione e il gol contro il Bologna, a destra Saelemaekers potrebbe riposare e far spazio a Bonaventura o Paquetà. Confermati Calhanoglu e Rebic a completare il terzetto offensivo, così come Ibrahimovic che agirà da unica punta.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Kessié, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli