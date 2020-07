Probabili formazioni: turnover per Pioli, spazio a Leao e Bonaventura

Il Milan si prepara in vista del prossimo impegno stagionale contro il Parma, in programma domani sera a San Siro alle 19:30. Pioli, dopo aver concluso nel migliore dei modi il filotto di partite contro le squadre in testa alla classifica, sta pensando al turnover per far riposare la squadra. Inoltre Saelemaekers è squalificato e Hernandez, Rebic, Bennacer e Romagnoli sono diffidati. Per conquistare l’Europa League è importante non fare passi falsi domani.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Grassi, Brugman, Kurtic, Kulusevski, Karamoh, Gervinho