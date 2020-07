Quasi 40 tiri e solo un gol: la clamorosa statistica rossonera al ‘Mazza’

39 tiri tentati, “solo” 9 in porta, risultato: un gol e una autorete. Questo è il dato clamoroso che rispecchia la gara del Milan contro la Spal. Una statistica che evidenzia, ancora una volta, la difficoltà dei rossoneri a trovare la via del gol nonostante una buona fase di costruzione.

Questo dimostra come la formazione di Pioli faccia fatica ad essere prolifica sotto porta e di come, nonostante la buona volontà, è evidente che manchi quel pizzico di qualità utile a risolvere partite particolari come queste. Uno degli obiettivi della prossima stagione, oltre quello di raggiungere l’Europa che conta, è sicuramente quello di migliorare in zona goal, magari aggiungendo innesti di qualità che possano garantirti una maggior costanza realizzativa