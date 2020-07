Rebic-Silva e Jovic: il Milan si prepara al summit decisivo

Risolvere la questione Rebic-Silva per poi concentrarsi su Luka Jovic. Secondo ‘Sport Mediaset’, saranno questi i nodi principali del summit di domani con il noto agente Fali Ramadani. In primis, i rossoneri cercheranno di trovare la quadra per uno scambio alla pari con l’Eintracht tra il croato, suo assistito, e il portoghese. Il problema principale resta quel 50% del cartellino a favore della Fiorentina che penalizzerebbe le casse del club tedesco.

Inoltre, il Milan potrà portare avanti il discorso relativo ad un altro assistito di Ramadani ovvero Luka Jovic. La punta del Real Madrid è richiesta in Premier e anche in Serie A, dato che nelle scorse settimane anche il Napoli ha sondato il terreno per il serbo. I rossoneri vorrebbero fare un passo deciso, ma il nodo principale resta comunque l’ingaggio richiesto dal giocatore. Domani saranno attese novità anche su questo fronte.