Reggina, il ds Taibi:”Con il Milan stiamo parlando di Plizzari”.

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato del mercato in entrata della squadra calabrese, che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie B. Tra i nomi fatti c’è anche il nome di Alessandro Plizzari, portiere del Livorno in prestito dal Milan:

“Dobbiamo intervenire su tutti i reparti, compreso il portiere. Carnesecchi non lo prendo più, con il Milan stiamo parlando per Plizzari. Vogliamo essere una squadra scomoda, con giovani importanti e gente che conosce la Serie B. Secondo me ci sono diverse squadre che partono favorite, noi cercheremo di essere la sorpresa”.