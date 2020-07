Sacchi: “Maldini è un ragazzo con una grande dignità, non credo rimarrà”

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore rossonero, è intervenuto dal palco della Milanesiana ad Ascoli. Questo il suo pensiero sul futuro di Paolo Maldini: “Paolo è un ragazzo che ha una grande dignità, quindi se lui non avrà le soddisfazioni che una persona normalmente deve cercare di avere credo che non rimarrà. Non ho parlato con lui”Dal palco della Milanesiana, ad Ascoli, è intervenuto Arrigo Sacchi per parlare di Paolo Maldini: “Paolo è un ragazzo che ha una grande dignità, quindi se lui non avrà le soddisfazioni che una persona normalmente deve cercare di avere credo che non rimarrà. Non ho parlato con lui”.