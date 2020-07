Saelemaekers: “Ibra vuole sempre il meglio da tutti, sono felice di giocare insieme a lui”

Alexix Salelemaekers, centrocampista del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Eleven Sports. Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla testata giornalistica belga.

Su Ibrahimovic: “Quando sono arrivato, pensavo di trovare una persona altezzosa e cattiva. Da fuori da quell’impressione. In realtà è molto pacato e calmo. Quando scende in campo, vuole il meglio da tutti. Quando si giudice sul terreno di gioco, è molto gentile. È una persona che apprezzo molto. Quando siamo in campo insieme, mi aiuta tantissimo, mi aiuta a rimanere concentrato e a mettere sempre il 100% di me stesso. Osservare le persone e spingerle ad andare oltre i loro limiti, è una qualità enorme. Avevo bisogno di una persona come lui nella mia carriera per poter provare ad eccellere. Sono felice di giocare al fianco di una leggenda come lui”.

Sulla nazionale: “Per poter ambire ad entrare a fare parte dei Diavoli, si deve eccellere nella propria squadra di club. Ovviamente è un sogno che ho da bambino quello di andare in nazionale, ma l’obiettivo primario è quello di fare il meglio con la maglia del Milan. Andare all’europeo sarebbe fantastico, ma è qualcosa che è rimane in un angolo della mia testa. Sono focalizzato sul Milan”.