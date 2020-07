Sampdoria-Milan, le pagelle: i rossoneri dominano al Marassi, Ibra ancora decisivo

DONNARUMMA 7.5 – Voleva fare di tutto per mantenere la porta imbattuta stasera, para anche un rigore a Maroni sul 3-0, ma alla fine nulla può sulla magia di Askildsen.

CALABRIA 6.5 – Altra prestazione convincente, sta dimostrando alla società che forse non è un giocatore totalmente “da buttare”.

KJAER 6 – Oggi qualche imprecisione di troppo, causa anche il rigore (poi parato da Donnarumma).

GABBIA 6.5 – Il giovane centrale è veramente bravo negli anticipi e nelle letture preventive, si perde un po’ in termini di cattiveria agonistica.

T. HERNANDEZ 7 – Forse ci dimentichiamo che, fatta eccezione per il match contro l’Atalanta, il francese ha giocato dieci partite in poco più di un mese, senza mai fermarsi in campo, correndo dal primo all’ultimo minuto. Inesauribile.

KESSIE 6.5 – Una diga a centrocampo: è il primo dei difensori rossoneri, recupera tanti palloni e insegue ogni avversario.

BENNACER 6.5 – Ormai non è più una novità, è lui il motore di questo Milan: decide lui i tempi di gioco, anche questa sera è stato determinante.

SAELEMAEKERS 6.5 – Suda la maglia, sempre. Riscattandolo il Milan ha fatto un grande affare.

CALHANOGLU 8 – Altro gol, altro assist. Gioca e decide le partite come un vero top player: dalla ripartenza ha preso in mano il Milan, e ha grandi meriti di questi risultati.

REBIC 7.5 – Grande assist per il primo gol di Ibra, il croato gioca un primo tempo di alto livello. Perde un po’ la testa a qualche minuto dall’intervallo, e Pioli decide di sostituirlo.

IBRAHIMOVIC 8 – Altra doppietta, a quasi 39 anni. Speriamo tutti che il club e lo svedese trovino un accordo per il rinnovo, perché vederlo giocare è sempre uno spettacolo…e decide ancora le partite.

LEAO 7 – Entra e segna, di nuovo (tra l’altro un gran gol). Il prossimo anno deve essere quello della sua consacrazione.

BONAVENTURA 6.5 – Anche stasera mette in qualche foto la firma sulla partita, con l’assist per il 4-1 finale di Leao: infinito Jack.

CASTILLEJO 6

BIGLIA s.v.

PAQUETA’ s.v.

PIOLI 8 – Altri quattro gol, ancora una volta dominio totale del suo Milan. A prescindere dal risultato della Roma, i rossoneri non potranno avere alcun rimpianto: è stata la squadra migliore dalla ripartenza.