Serie A, Milan sesto ma col quarto monte ingaggi più alto

Il Milan è sesto in campionato, lotta per strappare un biglietto diretto per la fase a gironi di Europa League e non è mai stato in corsa per la Champions League: eppure il suo monte ingaggi di 85 milioni annui netti figura tra i quattro più alti di tutto il campionato.

Davanti al Diavolo solo Juventus, avanti anni luce alle inseguitrici e prima con 294 milioni, tra cui spiccano i 30 per CR7, Inter, seconda con 139 milioni, e Roma, 125 milioni. I rossoneri sono seguiti da Lazio, quinta con un monte ingaggi di 72 milioni, e sorprendentemente dall’Atalanta, che rientra tra le prime 8 di Europa e terza in classifica con 36 milioni netti a bilancio di stipendi, meno della metà del Milan e circa un ottavo della Juventus a cui ha dato parecchio filo da torcere: segno che mantra del Milan che verrà non deve essere di investire tanto, ma di investire bene.