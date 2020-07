Sky – Continui dialoghi tra Ibra e la dirigenza per il rinnovo. Il punto

Col mancato arrivo di Ralf Rangnick, le chance di vedere Zlatan Ibrahimovic vestire la maglia del Milan anche la prossima stagione sono parecchio aumentate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, in questi giorni Maldini e Massara sono più volte andati a Milanello proprio per parlare con lo svedese. La clausola che imponeva il rinnovo automatico è ormai scaduta in pieno lockdown, si spera quindi di trovare un accordo che favorisca entrambi le parti. Le sensazioni sono però positive, considerando la volontà di Zlatan di proseguire la sua avventura in rossonero.