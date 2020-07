Intervenuto ai microfoni di Sky Gianluca Di Marzio, noto giornalista ha commentato la faccenda riguardante la trattativa di Simon Kjaer, e sulla possibile conferma dei rossoneri, vista la buona solidità difensiva e il feeling con Romagnoli che sta avendo soprattutto nelle ultime prestazioni. Di Marzio ha commentato la questione come: “Un segnale di grande fiducia e di stima per delle prestazioni che sono date tutte positive, per dare esperienza al reparto”.