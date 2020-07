Sky – Ibrahimovic: “Eravamo venuti qui per vincere, stiamo facendo grandi cose”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Sassuolo-Milan:

“Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Eravamo venuti qui per vincere, stiamo facendo delle grandi cose. L’obiettivo è il quinto posto, ma anche se dovessimo fare i preliminari di Europa League non sarebbe un problema. Abbiamo ancora tre partite, e per il futuro non mi aspetto altro, ci sono cose che non posso controllare. Siamo tutti con il mister, e vogliamo concludere nel migliore dei modi. Pioli resta? Ma è vero?“