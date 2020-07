Sky- Ibrahimovic: previsto un incontro imminente tra il Milan e Raiola

Dopo la scelta di puntare su Stefano Pioli e non sul tedesco Ralf Rangnick, il Milan invertirà sicuramente la rotta per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, se prima le possibilità di rivedere Ibrahimovic per un altro anno con la maglia del Milan erano veramente pochissime, adesso sembrano essere in continuo rialzo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“Quello che si pensava potesse succedere con l’arrivo di Rangnick, e faccio chiaro riferimento soprattutto a Ibrahimovic, molto probabilmente cambierà. E’ previsto un incontro imminente con Raiola, sia per parlare di Donnarumma sia per parlare di Zlatan, che fino a questo momento si è sentito magari anche trascurato dalla proprietà, perchè non pensavano di rinnovarlo. Gli attuali dirigenti del Milan, ovvero Maldini e Massara, sanno quanto sia importante Ibra per i rossoneri e quanto lo sarà“.