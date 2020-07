Mario Balotelli è ai ferri corti con il Brescia ma il prossimo anno potrebbe restare a giocare in Lombardia. L’ex calciatore del Milan infatti è entrato nel mirino dell’ambizioso Como che milita in Lega Pro. Ci sono stati contatti tra le parti e non è escluso che una nuova sfida potrebbe rilanciare le ambizioni di Supermario.