Sky – Massara: “Vogliamo allestire una squadra competitiva. Ibrahimovic? Presto parleremo”

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre-partita di Milan-Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla conferma di Pioli: “Non erano in pochi a crederci, noi ci abbiamo sempre creduto, ha fatto un eccellente lavoro, sono arrivate anche le vittorie, non solo dopo il lockdown ma da gennaio. Siamo molto felici, è una decisione, ponderata, giusta e meritata”.

Sull’incontro per Ibra: “Siamo qui ogni due giorni, appena avremo tempo parleremo seriamente. Ci confronteremo con lui, lui è sereno, determinato e agguerrito nelle partite, è un campione e non si può non tenerne conto”.

Sul mercato: “Stiamo facendo delle valutazioni, adesso le faremo in maniera più approfondita col mister, qualche valutazione è stata fatta ma è ancora un po’ presto, ora concentriamoci sui nostri giocatori”.

Sul budget di cui si era parlato per Rangnick: “Sono cose che verranno definiti questi giorni, siamo convinti di poter allestire una squadra ancora più competitiva, stiamo cercando di ritornare su una linea virtuosa e competitiva, siamo fiducioso di poter fare gli investimenti giusti”.

Sull’Atalanta: “Affrontiamo una squadra difficile ma siamo pronti a farlo nel migliore dei modi”.