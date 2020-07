Sky – Milan, confermato l’arrivo di Rangnick: Gazidis lo ha già comunicato a Maldini

Il Milan e Ralf Rangnick sono sempre più vicini. Secondo quanto riportato da Alessandro Alciato a Sky Sport 24, Ivan Gazidis avrebbe comunicato questo pomeriggio a Paolo Maldini l’arrivo del tedesco, che ricoprirà il ruolo di allenatore, direttore tecnico e responsabile del settore medico.

Sempre secondo quanto riporta Sky Sport, Gazidis starebbe comunque tentando di convincere Maldini a rimanere in società, proponendogli un ruolo da ambasciatore del club in giro per il Mondo. Tuttavia, l’attuale dirigente rossonero ha già rifiutato questo ruolo in passato, e difficilmente agirà in maniera diversa questa volta.