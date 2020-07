Secondo quando riportato dalla redazione di Sky Sport, domani potrebbe essere una giornata molto importante per la questione legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Infatti, la società di via Aldo Rossi dovrebbe incontrarsi con Mino Raiola, procuratore del centravanti svedese per trattare il prolungamento del contratto del numero 21 rossonero.