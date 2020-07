Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra qualche giorno si scoprirà il futuro di Paolo Maldini. L’ex capitano rossonero si è preso qualche giorno per decidere se rimanere in società o abbandonare la nave: al dt rossonero non è andato giù il fatto di essere stato scavalcato da Gazidis dunque, nei prossimi giorni svelerà il suo futuro.