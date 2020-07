Sky – Pioli: “Solo complimenti ai miei giocatori. Leao ha le qualità per spaccare qualsiasi partita”

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport al termine della partita tra Milan e Atalanta, terminata per 1-1:

“Espulsione del medico? Il simbolo del nostro spirito di squadra. Mi aspettavo questo tipo di partita, perché siamo in fiducia e stiamo bene, abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Siamo il Milan, dobbiamo continuare su quello che stiamo facendo da gennaio. Pensiamo a queste ultime due partite, poi ci riposeremo un po’ prima di ripartire per la prossima stagione. Vogliamo dare continuità a ciò che stiamo facendo. Ibra? Il suo apporto alla crescita della squadra è evidente, è un giocatore importante che sa essere ancora decisivo, mi auguro che possa rimanere, ma vedremo. Merito soltanto di Ibra o soltanto mio? No, il merito è di tutti, di ogni componente della squadra e di ogni singolo giocatore, sicuramente Zlatan è stato importantissimo a livello carismatico soprattutto con i più giovani. Leao? Il potenziale c’è tutto, oggi è entrato molto bene ma può fare molto di più, ha le qualità per spaccare qualsiasi partita. Dovrà trovare più continuità l’anno prossimo“.