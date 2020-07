Sky – Pioli: “Partita difficile ma non abbiamo mai mollato. Sempre creduto nella qualità dei ragazzi”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Napoli-Milan:

“Stasera è stata dura, soprattutto per la qualità dei nostri avversari. Nel secondo tempo la squadra ha fatto meglio e abbiamo portato a casa una buona prestazione, restando sempre in partita. Stiamo spendendo tanto, anche mentalmente: nelle ultime 5 partite abbiamo affrontato Roma, Lazio, Juve e Napoli. La rabbia di Ibra al cambio? Era arrabbiato perché stavamo perdendo e pretende sempre il massimo, anche da se stesso. Io sono sempre stato convinto della qualità della mia squadra, per costruire una filosofia di gioco ci vuole tempo, e adesso siamo consapevoli di essere squadra. Kessie e Bennacer? Stanno tenendo benissimo davanti alla difesa, ma vengono da una settimana veramente impegnativa. In vista del Parma farò sicuramente dei cambi. Lo ripeto ancora: non penso al mio futuro, sono felice di essere qui, in questo grande club. Voglio finire il campionato senza rimpianti“.