Sky – Pioli: “Stasera contava solo vincere. Ibra dimostra che è ancora decisivo, spero rimarrà”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 del Milan contro la Sampdoria:

“Stasera era importante giocare bene e vincere, anche se potevamo chiuderla prima. Il risultato della Roma di stasera sarà determinante. Siamo squadra, adesso abbiamo la fiducia che i risultati positivi, anche contro le big, ci hanno rafforzato. Ibra? Per noi è stato determinante, e sta dimostrando che può essere ancora decisivo, mi auguro che si possa andare avanti insieme. Lui dice di essere contento e di trovarsi molto bene, e lo dimostra in campo. Rebic? L’ho sostituito anche per le scintille con Ramirez, ma era comunque diffidato e ho preferito dare più minutaglie a Leao. Se non dovessimo fare i preliminari sarebbe un vantaggio, soprattutto dal punto di vista delle tempistiche per la prossima stagione, ma non sono preoccupato: ho tanti ragazzi giovani e con la giusta mentalità. Per il mercato credo che si possa avere qualche miglioria, ma non ci sarà bisogno di tantissimi interventi, la società punterà anche sulla continuità“.