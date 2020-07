L’allenatore della SPAL, Luigi Di Biagio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di SPAL-Milan:

“Peccato, vincere una partita del genere sarebbe stato molto importante. Il Milan ha giocato molto bene, abbiamo sofferto ma eravamo messi molto bene in campo. Dopo aver corso tanto non vincere una partita così lascia l’amaro in bocca, peccato perché ormai pensavamo di poter fare l’impresa“.