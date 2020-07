Quando mancano ormai poche ore al match che vedrà il Milan in scena a Ferrara contro la SPAL (questa sera alle 21.45), Sky Sport riferisce che Pioli sarebbe pronto a rivoluzionare l’undici titolare rispetto alla partita contro la Roma.

I possibili cambi sarebbero sei: Calabria e Gabbia al posto di Conti e Kjaer in difesa, Krunic per Kessie in mediana, con Saelemaekers, Paquetà e Leao dietro a Rebic, rispettivamente al posto di Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu.