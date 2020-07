SM LIVE – Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali

Otto punti separano il Milan dal Sassuolo. In caso di vittoria, i rossoneri avrebbero la certezza matematica di arrivare in Europa. Se il diavolo dovesse perdere, invece, i neroverdi potrebbero alimentare una fiamma di speranza per il sogno europeo.

Il Milan è la vittima preferita di Berardi. L’attaccante neroverde, nonostante le sue annate altalenanti, ha sempre fatto molto male ai rossoneri: sono infatti 8 le sue reti siglate in 11 partite giocate contro il diavolo.

Donnarumma si appresta a collezionare il 200° gettone con la maglia del Milan. L’esordio fu il 25 ottobre 2015 proprio contro il Sassuolo.

Le formazioni ufficiali del match:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Amici di Spaziomilan.it buonasera da Riccardo Lionetto! Insieme seguiremo la live minuto per minuto di Sassuolo-Milan, match valido per la 35a giornata di Serie A.