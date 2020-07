Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della possibile riapertura degli stati al Giornale Radio Rai. Le sue parole:

“Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore“.