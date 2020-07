Secondo quanto riportato da Sportitalia, proseguono i contatti tra Milan e Benfica per Florentino Luis, centrocampista classe ’99 del club portoghese. La società di via Aldo Rossi lo segue da tempo, proprio per questo nonostante le molte offerte ricevute, il giocatore considera una priorità la destinazione rossonera. Per Florentino servono almeno 30 milioni nonostante la clausola rescissoria da 120.