Il Milan punta in grande. Dopo l’entusiasmante seconda parte di campionato i rossoneri hanno confermato Pioli e sono vicini al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Se lo svedese non dovesse partire potrebbe essere più facile arrivare a grandi giocatori da acquistare nella prossima campagna estiva di mercato. La bomba lanciata da Sportmediaset è quella di Federico Chiesa che potrebbe finire in uno scambio per approdare a San Siro: lui e Milenkovic al Milan per Leao e Paquetà alla Fiorentina.