Szczesny a Rebic:"Non fare il fenomeno", ma il croato non si lascia intimidire...

A distanza di qualche giorno dal match tra Milan-Juve, è emerso un retroscena piuttosto particolare che ha coinvolto il portiere bianconero Szczsesny e l’attaccante rossonero Rebic. Il polacco, quando la sua Juventus era in vantaggio di due reti, ha provocato il giocatore croato che in quel momento stava protestando con il direttore di gara.

“Stai perdendo 2-0 non fare il fenomeno!”, queste sono le parole pronunciate da Szczesny all’indirizzo di Rebic in quel momento, catturate da ‘DAZN’. Una provocazione al quale l’attaccante dei rossoneri evidentemente non ha voluto obbedire, visto il livello della sua prestazione da quel momento in poi con tanto di goal del definitivo 4-2 a favore del Milan.