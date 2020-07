Szoboszlai:”Spagna e Italia campionati ideali. Vedremo”

Dominik Szoboszlai ha rilasciato un’intervista per il sito ungherese ‘Rangado.24.hu’, parlando delle sue ambizioni di carriera e anche del futuro. Il giovane centrocampista del Salisburgo ha parlato del suo più grande sogno da calciatore:”A livello di club voglio vincere la Champions League, mentre voglio giocare 150 partite con la maglia della nazionale ungherese”.

Dalle ambizioni sino al futuro, Szoboszlai ha confessato di gradire due campionati in particolare:”Mi piacerebbe giocare in Spagna o in Italia. Non parlo di ora ma nella mia carriera. Il calciomercato non è ancora aperto quindi è presto per parlarne. Vedremo che cosa accadrà”. Infine, una battuta anche su Ralf Rangnick:”Lo conosco bene e ci siamo incontrati anche di recente. Le voci che mi vogliono al Milan con lui? Intanto Rangnick non lavora per i rossoneri e quindi si parla del nulla…”.