Come riporta l’edizione odierna del noto quotidiano inglese The Sun, il Milan è sulle tracce di un profilo che possa garantire solidità difensiva assieme al capitano Alessio Romagnoli. Il nome che circola in queste ore è quello di Eric Bailly, che ha perso il posto da titolare con l’arrivo di Maguire e potrebbe lasciare a fine stagione. Sul centrale ivoriano anche il Napoli e il Valencia che invece punta per portarlo nella Liga.