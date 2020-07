TMW – Milan, Pobega aggregato alla Prima Squadra nella prossima stagione

Nel Pordenone che stupisce e sogna la Serie A l’osservato speciale del club di Via Aldo Rossi è Tommaso Pobega, classe ’99 in prestito dal Milan. La stellina dei Ramarri ha disputato una grande annata, attirando le lusinghe di importanti piazze della massima serie come Torino, Fiorentina e Udinese: tuttavia, come riferisce Tuttomercatoweb.com, Pobega resterà a San Siro almeno per la prima parte della stagione 2020/21. La mezzala, che in questa stagione ha totalizzato 29 gettoni tra B e Coppa Italia conditi da 5 reti, proverà a giocarsi le sue carte al Milan agli ordini di un allenatore capace di valorizzare i giovani come Rangnick.