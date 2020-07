Tiémoué Bakayoko vuole tornare al Milan. Scaduto il suo prestito al Monaco il centrocampista ha espresso il desiderio di accasarsi nuovamente a Milano e ha lanciato segnali importanti ai rossoneri.

Come riporta Tuttosport, assodata la volontà del francese, c’è però da superare l’ostacolo ingaggio: se Bakayoko si taglierà lo stipendio allora per il Milan sarà più facile trovare l’accordo con il Chelsea per il suo trasferimento.