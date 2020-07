Si delinea la nuova situazione portieri per la prossima stagione. Con Donnarumma pronto al rinnovo e Pepe Reina che rientrerà dal prestito all’Aston Villa, che si è salvato all’ultima giornata, ecco che si conosce anche il futuro di Asmir Begovic. Il portiere bosniaco non sarà riscattato e non rientra nei piani della dirigenza rossonera, il secondo portiere per la prossima stagione dovrebbe essere proprio Reina. Lo riporta Tuttosport.