TS – Calhanoglu tiene sulle spine il Milan: “È il momento di decidere il mio futuro”

Diventato decisivo per il Milan, Hakan Calhanoglu tiene sulle spine tutto il mondo rossonero parlando di futuro e mettendo in dubbio la sua permanenza a Milano.

Calhanoglu: “Amo il Milan, sono venuto qui per giocare la Champions”

Come riportato da Tuttosport, Calhanoglu ha dichiarato: “Amo il Milan, sono venuto qui per giocare la Champions con i rossoneri, ma è anche il momento in cui devo decidere il mio futuro“.

Parole che non lasciano tranquilla la società che dovrà accelerare la pratica per il rinnovo. Il contratto del centrocampista scade l’anno prossimo e a prescindere dal tecnico che siederà sulla panchina, il suo rinnovo, sembra una priorità.