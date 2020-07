Sono parole importanti di Gazidis quelle riportate da Tuttosport, che sottolinea come la squadra abbia rimproverato, per modo di dire, il fatto di non essere sempre presente fisicamente nei momenti di bisogno. Queste le sue parole:

“Ho capito che devo essere più presente, ma nell’area sportiva mi trovo a mio agio, il mio background professionale è questo“