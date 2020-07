Fascia da capitano al braccio, spalle larghe, 201 presenze e tante responsabilità. A poco più di vent’anni. Gigio Donnarumma si sta confermando un vero leader di questo Milan, e ieri lo è riuscito a dimostrare alla perfezione parando un rigore a Malinovskyi. Ora i rossoneri devono fare tutto per non privarsi di lui, e come riporta Tuttosport, si legge che la società potrebbe proporre il rinnovo dai 6 milioni in su, con durata tra il 2023 e il 2025.