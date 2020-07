TS – Il Milan vuole riscattare Rebic: accordo verbale con l’Eintracht

Ante Rebic si è preso il Milan a suon di prestazioni monumentali e la sua riconferma è praticamente scontata. C’è solo da trovare l’accordo con l’Eintracht Francoforte per il riscatto del croato ma l’intesa sembra ormai ad un passo.

Come rivela Tuttosport infatti le due società sono al lavoro per riscattare sia Rebic che André Silva. La valutazione del croato è di 25 milioni di euro e l’accordo verbale su questo punto è stato già raggiunto. C’è un unico ostacolo: l’Eintracht dovrà versare alla Fiorentina il 50% del costo del cartellino dell’attaccante e ancora non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio.