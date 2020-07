TS – La rabbia di Ibra trascina il Milan: lo svedese fa sentire il suo peso al rientro

Una batosta al morale. Una sconfitta clamorosa. Poteva essere e non è stata una serata nera per Milan, anche grazie al ritorno in campo di Ibra.

Come riportato da Tuttosport, non si parla certo di una serata felice per il Milan di Pioli. Tuttavia il consolidamento del settimo posto e la rimonta completata nel recupero, allieviano i malumori.

Merito dell’autogol di Vicari. Merito del gol di Leao. Ma merito, sopratutto di Ibra. Lo svedese, al ritorno in campo dopo l’infortunio, non è stato decisivo in termini strettamente tecnici, ma il suo ingresso ha cambiato lo spirito del Milan.

La squadra è apparsa più determinata. Ha trovato nello svedese il punto di riferimento per spingere la ribalta. Anche stavolta il suo carisma ha fatto la differenza. Senza se e senza ma.

Nel prossimo turno arriva la Lazio e dopo una brutta prestazione come quella di ieri, il recupero di Ibra sembra una manna dal cielo.