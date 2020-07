TS – Le richieste di Ibrahimovic per rimanere al Milan

Come spiega Tuttosport questa mattina, con il rinnovo di Pioli ci potrebbero essere tutti i presupposti per la permanenza di Ibrahimovic per un altro anno. Lo svedese però, ha richieste ben precise per la società: lo svedese vuole un ruolo da leader e protagonista, sia in campo che fuori. E un ingaggio di sei milioni all’anno. Per ora nessun contatto tra Raiola e società, ma filtra ottimismo.

Un’ulteriore conferma su Ibra la dà proprio Gazidis che ha parlato così dell’attaccante: “Zlatan è meraviglioso. È uno dei migliori del mondo”. Le prossime settimane saranno ovviamente decisive perché l’eventuale rinnovo di Ibra è una priorità assoluta non appena finirà il campionato. Priorità assoluta quindi, per il Milan che non vuole lasciarlo andare.