TS – Milan su Ajer e Milenkovic per la difesa

Il mercato del Milan si preannuncia di livello dal punto di vista numerico a causa delle emergenze in vari punti del campo. Il primo rinforzo potrebbe arrivare al reparto difensivo, visto che il Milan è in cerca di un titolare che possa alternarsi a Romagnoli e Kjaer. In cima alla lista di Maldini e Massara ci sono i nomi di Kristoffer Ajer, centrale classe ’98 del Celtic, e quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Sul croato, già allenato da Pioli in passato, si potrebbe dare vita ad una maxi operazione con al centro Fali Ramadani (agente del giocatore) che coinvolgerebbe anche Lucas Paquetà gradito dalla dirigenza viola. L’ operazione avrebbe un doppio fine perché oltre a intervenire sulla rosa si metterebbe a posto anche il discorso relativo ai bilanci. Inoltre la trattativa si legherebbe anche a quella che coinvolge Rebic e Andrè Silva visto che la Fiorentina ha diritto al 50% sulla rivendita del croato e l’incontro tra Maldini, Massara, Pradè e Ramadani di Mercoledì è servito per comprendere di che margini operativi si parla.