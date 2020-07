Secondo Tuttosport, Stefano Pioli avrebbe dato alla dirigenza le linee guida da seguire durante il mercato per migliorare la rosa. In particolar modo si sarebbe soffermato sul centrocampo facendo i nomi dell’ ormai noto Roca e di Aleksej Miranchuk, attualmente in forza alla Lokomotiv Mosca. Il russo viene valutato parecchi soldi dal suo club ma il Milan sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Ricardo Rodriguez per abbassare la parte cash dell’ operazione.