Gigio Donnarumma vuole restare al Milan. Questo è quanto riportato d Tuttosport che indica come nelle prossime settimane Raiola incontrerà i vertici della società per discutere il rinnovo del portiere. La novità è che esiste già un principio di accordo per un’intesa fino al 2023 con un decurtamento della parte fissa dell’ingaggio compensata da un aumento dei bonus.