TS – Rebic esploso nel 2020: il croato decisivo anche senza Ibra

Non è l’uomo più atteso, ma potrebbe essere quello decisivo. Rebic si prepara alla sfida con la Juve e dopo l’espulsione in Coppa Italia, ha un motivo in più per provare ad incidere.

Rebic nel 2020 ha segnato 9 gol in 11 partite

Come riportato da Tuttosport, la sua esplosione nel 2020 è stata straordinaria. Con o senza Ibra accanto, quando il croato ha trovato gol, il Milan ha sempre vinto, ad eccezione del pari con la Fiorentina.

E i gol sono arrivati spesso. Sono 9 le reti realizzate nelle 11 sfide del 2020. Un bottino da far invidia a chiunque. Un bottino che potrebbe crescere stasera contro la Juve.

Rebic sembra destinato alla staffetta con Ibra ma la cosa, non sembra turbarlo più di tanto. Il croato è pronto e non esiste palcoscenico migliore per una eventuale e definitiva consacrazione.