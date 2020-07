TS – Rinnovo Pioli non vuol dire che Boban tornerà

Dopo la bella vittoria del Milan sul campo del Sassuolo, i rossoneri stanno vivendo un periodo storico molto importante dal punto di vista dirigenziale. Dopo la conferma di Pioli sulla panchina, con annuncio ufficiale fino al 2022, ecco che la società guadagna più certezze, allontanando la “rivoluzione Rangnick”.

Con Ibrahimovic che potrebbe ripensare al suo futuro a Milano, ecco che Tuttosport conferma una notizia: Boban non tornerà in dirigenza. La sua rottura nacque proprio da dissidi su Rangnick, che anche se non arriverà non farà tornare Zvonimir Boban tra i dirigenti.