Il Milan sta cercando rinforzi in difesa e avrebbe messo gli occhi su Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Étienne. Il giovane francese però, dopo aver disputato una grande stagione coi verts, ha attirato su di sé l’interesse di svariati club a cui il Milan fa la concorrenza: Leicester, Monaco, Lione e Rennes sono in piena corsa per accaparrarsi il talentino.