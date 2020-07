Giacomo Bonaventura è vicino a lasciare il Milan. Il centrocampista rossonero non rientra nei piani della società, nonostante sia stato uno dei perni della crescita del club negli ultimi anni. Non rinnoverà e a fine stagione Bonaventura lascerà il Milan per trasferirsi altrove, probabilmente ancora in Serie A. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport.