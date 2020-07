Ibrahimovic e Donnarumma stanno pianificando la permanenza in rossonero. Questo quanto si legge sull’edizione odierna di Tuttosport che riporta la possibilità di un prolungamento di contratto per entrambi. Due situazioni differenti ma la volontà di restare al Milan c’è, per entrambi. Soprattutto dopo la conferma di Pioli che ha scatenato tanto entusiasmo nello spogliatoio del club milanese. La società è al lavoro con Mino Raiola che gestirà le due operazioni di rinnovo.