Florentino Luis, centrocampista del Benfica, piace ed è seguito da diversi mesi dal ds rossonero Frederic Massara, il quale continua a tenere i contatti con gli agenti del giocatore. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club di via Aldo Rossi potrebbe fare un tentativo per portarlo a Milanello in prestito oneroso o biennale.