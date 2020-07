Tuttosport – Milan-Roca, niente clausola: affare possibile a 15 milioni

Il nuovo progetto del Milan è iniziato. Con la conferma di Pioli e l’entusiasmo che gli ultimi risultati hanno portato in casa rossonera, il club milanese si prepara alla prossima stagione cercando di gestire il calciomercato in maniera equilibrata tra entrate ed uscite.

Come riferisce Tuttosport ai rossoneri piace molto Marc Roca dell’Espanyol. Il club spagnolo chiedeva 40 milioni, ovvero la clausola rescissoria, ma dal momento in cui è retrocesso, il Milan potrà acquistarlo per 15-16 mln. Sarebbe un affare e i rossoneri lo sanno bene.