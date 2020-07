Il Milan, dopo due vittorie consecutive, ieri sera non è andato oltre il 2 a 2 contro la SPAL. I rossoneri, però, sono tornati subito al lavoro per preparare la delicata sfida contro Lazio, in programma sabato sera all’Olimpico. Domani, giorno di vigilia, mister Stefano Pioli parlerà ai media tramite la consueta conferenza delle 14.00. La seduta di rifinitura del diavolo è invece in programma alle 18.00.